إقرار بالفشل.. إسرائيل تدرس خروج السنوار من غزة آمناً مقابل المحتجزين

أمام حالة اليأس التي وصل إليها جيش الاحتلال رغم مرور 80 يوماً على القتال في غزة، كشفت صحيفة «تايمز أوف إزراييل» الإسرائيلية أنَّ حكومة الاحتلال تدرس مجموعة من الخيارات المستقبلية بشأن قادة حركة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، وذلك في ظل الفشل في الوصول إلى قادة الحركة وقتلهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنانياهو أعلن في بداية العدوان على غزة مطلع الشهر قبل الماضي أنَّ مقتل يحيى السنوار الهدف الأول للعمليات العسكرية التي أخذت طابعاً وحشياً، إضافة إلى إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، والأهم كذلك استعادة المحتجزين الإسرائيليين، إلا أنه فشل في تحقيق أي من الأهداف السابقة.

تفاصيل العرض المقترح بشأن موقف السنوار

وبحسب الصحيفة، فإنّه يجري حاليا دراسة مجموعة من السيناريوهات من بينها منح يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة حصانة تتيح لها مغادرة قطاع غزة والانتقال إلى دولة أخرى، والأمر كذلك بالنسبة لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك مقابل أن يتم إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن القيادة العسكرية والأمنية لإسرائيل تدرس هذا المقترح، بشرط ألا يضر بالهدف الرئيسي من العمليات على قطاع غزة والمتمثل في إنهاء حكم حماس في غزة وتفكيك الهيكل القيادي لها. ويأتي هذا المقترح معبراً عن الفشل الذي وصلت إليه تل أبيب رغم العمليات الوحشية التي تقوم بها والتي أوقعت عشرات الآلاف من الفلسطينيين شهداء ومصابين.

تناقض إسرائيل واضح

وترى صحيفة «تايمز» الإسرائيلية أنَّ إخراج قيادات حماس من قطاع غزة أمر لا يتعارض مع أهداف العملية العسكرية الحالية في القطاع، في تناقض واضح منها مع الأهداف التي أعلنها نتانياهو بشكل رسمي في بداية العدوان والتي كان على رأسها قتل يحيى السنوار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت منزل يحيى السنوار من قبل في خانيونس رغم أن المنزل فارغ ومهدم، وعندما اقتحمته قوات الاحتلال وجدته فارغاً، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إنه كانت هناك شكوك حول وجود نفق أسفل هذا المنزل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية كذلك إنَّ رئيس حركة حماس في غزة كان في بداية المعارك متواجداً في شمال القطاع، إلا أنَّه استطاع الفرار إلى خانيونس متخفياً داخل إحدى القوافل الإنسانية التي قيل إنَّ جيش الاحتلال أطلقها على طول محور صلاح الدين.