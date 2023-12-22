وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة إلى يحيى السنوار.. ماذا قال فيها؟

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن يحيي السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، يسمع في الوقت الحالي جرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي فوقه ودوي قنابل سلاح الجو، وتحرك الدبابات، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت والعديد من وسائل الإعلام العبرية.

واستكمل يوآف جالانت رسالته إلى يحيي السنوار قائلًا إنه سيواجه فوهات بنادقنا قريبًا، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في نشاطه للوصول إليه، كما يستكمل العمليات بشكل تدريجي في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يركز نشاطه في خان يونس

وكانت القناة 13 العبرية، قالت إن جيش الاحتلال يركز نشاطه خلال الأيام الحالية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يزعم أن يحيي السنوار موجود بها، في محاولة لاغتياله، وذلك بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي جمعها جيش الاحتلال.

كما يزعم جيش الاحتلال أيضًا أن يحيي السنوار، يختبئ خلال الوقت الحالي في مدينة خان يونس، بعد الفرار من شمال قطاع غزة مختبئًا في قافلة إنسانية كانت متجهة إلى الجنوب.

الاحتلال الإسرائيلي يزعم: السنوار متهم في عملية طوفان الأقصى

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يحيي السنوار متهم بالإشراف والإعداد لهجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، والمعروف بعملية طوفان الأقصى، وهو أكثر الأشخاص المطلوبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي.