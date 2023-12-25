تراجع أسعار السمك اليوم الاثنين 25-12-2023 في الأسواق.. البلطي بـ58 جنيها

تشهدت أسعار السمك اليوم الاثنين 25-12-2023 في الأسواق تراجعاً ملحوظاً وصلت قيمته إلى 4 جنيهات وذلك بالنسبة لسعر كيلو البلطي، فيما انخفضت سعر كيلو الجمبري 5 جنيهات، كما سجل كيلو السبيط تراجعاً وصلت قيمته إلى 7 جنيهات، وذلك بسبب توافر جميع أنواع الأسماك في الأسواق دون إقبال من المواطنين على الشراء، وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 25-12-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي ما بين 50 و58 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر كيلو فلية البلطي ما بين 40 و190 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 90 و120 جنيهًا.

- وعن سعر كيلة المكرونة السويسي يتراوح اليوم الاثنين ما بين 65 و115 جنيهًا.

- وعن سعر السبيط في الأسواق يتراوح ما بين 200 و300 جنيه بالنسبة للكيلو.

أسعار سمك البوري

- بينما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و150 جنيهًا.

- وعن سعر كيلو الجمبري اليوم الاثنين في الأسواق يتراوح ما بين 310 و400 جنيه.

- يتراوح سعر البوري ما بين 95 و130 جنيهًا.