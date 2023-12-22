انخفاض أسعار السمك اليوم الجمعة 22-12-2023.. البلطي يتراجع 5 جنيهات

تراجعت أسعار السمك اليوم الجمعة 22-12-2023 في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات في كيلو البلطي، إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي نحو 59 جنيها في الأسواق والمحلات «للمستهلك» مقارنة بـ64 جنيهًا للكيلو أمس، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الجمعة 22-12-2023 في الأسواق، كالتالي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو سمك البلطي بين 55 و66 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 38 و195 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 79 و98 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 110 و300 جنيه.

- البوري بين 85 و125 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 60 و150 جنيهًا.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 67 و121 جنيها.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 200 و300 جنيه.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 55 و210 جنيهات.

- يتراوح الدنيس بين 81 و230 جنيهًا.