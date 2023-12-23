تراجع أسعار السمك اليوم السبت 23-12-2023.. «اعرف البلطي بكام»

سجلت أسعار السمك اليوم السبت 23-12-2023، تراجعًا في بداية التعاملات في الأسواق، بلغ 6 جنيهات في كيلو البلطي، إذ سجل متوسط نحو 53 جنيها في الأسواق والمحلات «للمستهلك»، مقارنة بما كان عليه أمس، عند 59 جنيهًا، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، أسعار السمك اليوم السبت 23-12-2023 في الأسواق، كالتالي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 53 و66 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 34 و195 جنيهًا.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 75 و98 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و120 جنيها.

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 200 و270 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 55 و210 جنيهات.

- يتراوح سعر الجمبري بين 100 و300 جنيه.

- البوري بين 80 و120 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 55 و140 جنيهًا.

- يتراوح الدنيس بين 80 و220 جنيهًا.