عضو باتحاد الصناعات تشيد بفكرة إنشاء مظلة واحدة للمشروعات المتناهية الصغر

أشادت الدكتورة سالي فاروق، عضو باتحاد الصناعات، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بفكرة إنشاء مظلة واحدة للمشروعات المتناهية الصغر، موضحة أنها تخلق أسواقا تنافسية وعقودا تصديرية لمنتجاتها، مقابل رسوم رمزية.

صناعة غير مكلفة

وأضافت عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حديثها ببرنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن قطاع الغزل والنسيج لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وفترات تلقي عوائد استثمار قصيرة لا تتعدى العام، بالإضافة إلى أنه صديق للبيئة، وتتوافر له ماكينات وآليات إعادة تدوير لبواقي وقصصات الملابس، وبالتالي فهي صناعة غير مكلفة وتستخدم أيدي عاملة كثيفة.