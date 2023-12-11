عضو «اتحاد الصناعات»: صوت كل مواطن يشكل أهمية كبرى في بناء الجمهورية الجديدة

أدلى المهندس أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، بصوته الانتخابي بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال أحمد جابر، عقب إدلائه بالتصويت الانتخابي، إن التصويت حق لكل مواطن وواجب وطني للتعبير عن رأيه في اختيار القائد المناسب لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.

وأضاف جابر، أن وعي المواطن المصري أصبح حائط صد منيعا ضد مروجي الشائعات، مؤكدا أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الإصلاح.

ودعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بما يساهم فى تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن، مؤكدا أن المشاركة رسالة تأييد علي وقوف المصريين صفا واحد تجاه التحديات الراهنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.