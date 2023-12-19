«عمال مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات غدا

يوقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، غدا الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي لإدارة فرع الجامعة العمالية المملوكة لاتحاد العمال.

تطوير منشآت اتحاد العمال

وأكد محمد جبران، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة التي تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية المملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير منشآتها.

وأشار جبران إلى أن بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات المصرية يهدف إلى تفويض اتحاد العمال لاتحاد الصناعات المصرية بإدارة فرع الجامعة العمالية المملوكة لاتحاد العمال بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، وفق احتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.