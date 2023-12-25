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رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: لدينا 790 متطوعا لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

كتب:

منتصر سليمان
10:04 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الهلال الأحمر

الهلال الأحمر

أعلن الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن إجمالي المتطوعين من شمال سيناء وصل لـ790 شخصا، يعملون ليلا ونهارا، واستقبال المصابين عبر معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ووزارة الصحة، من أجل تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

عدد ساعات عمل المتطوعين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «طبقًا لآخر إحصائية جرى عملها، وصل عدد ساعات العمل للشباب منذ يوم السابع من أكتوبر وحتى اليوم، إلى 100 ألف ساعة عمل متواصلة».

وتابع: «خلال مرورنا وزياراتنا المتكررة للمستشفيات ولقاء المرضى الموجودين فى المستشفيات، أحدهم قالي والله شباب الهلال الأحمر نسوني أني جاي مصاب إلى مصر، بسبب الدعم النفسي اللي بيقدموه والرعاية التي يتلقونها». 

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