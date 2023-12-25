محافظ الدقهلية يهنئ الكاثوليك والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

تقدم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتهنئة للإخوة المسيحيين من طوائف الكاثوليك والروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار كنائس الروم الكاثوليك والقديس نيقولاوس العجائبي والملاك المسيح في مدينة المنصورة بالمحافظة.

عمق المحبة والمودة والأخوة بين الشعب المصري

وبحسب بيان محافطة الدقهلية، أكد المحافظ أن الأديان السماوية جميعها من أهم رسائلها هو نشر الحب والسلام، مشددا على مدى عمق المحبة والمودة والأخوة بين الشعب المصري، ومدى التلاحم والتكاتف بين المصريين سواء مسلم أو مسيحي التي تربطهم أواصر المحبة والأخوة والذين يضربون المثل في السلام والمودة منذ فجر التاريخ وأن مصر بأهلها ستظل منبع المحبة والتكاتف والتسامح والوطنية، داعيا استمرار الترابط والتضافر وتوحيد الصفوف وأن نكون يدا واحدة لمواجهة الصعوبات والتحديات والحفاظ على أمن وأمان مصر واستقرارها والمسلم والمسيحي كيان واحد لا يتجزأ، وموجها الشكر للقيادات الأمنية من شرطة وجيش على حرصهم على تأمين المواطنين والزوار واحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

تأدية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد

وشهدت محافظة الدقهلية، تأدية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد وتوافد المئات من الروم الأرثوذكس إلى الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد، وتقديم المباركات والتهنئة وسط تشديدات أمنية مكثفة لحماية المواطنين وتحسبا لأي طارئ أثناء الاحتفالات، وسط فرحة وبهجة الأطفال والمواطنين.