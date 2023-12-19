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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عقيلة صالح يهنئ الشعب المصري على اختيار السيسي رئيسا للبلاد

كتب:

شريف سليمان
04:33 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

تقدّم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالتهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأخير بكل جدارة، إذ اصطف الشعب المصري من أجل اختيار مَن يحكمه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مشددًا على أنَّ الشعب المصري يعطي درسًا كبيرًا لكل شعوب العالم.

وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية: «بالنسبة للقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، فقد تمّ بناءً على دعوة من الجانب المصري، ونقول إنَّ القوانين الانتخابية مثل قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان صدر من مجلس النواب، وهو قانون صُنع من أجل الجميع».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قررنا أن يكون الحكمُ والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع الشعبي كي يختار الشعب الليبي من يحكمه، ونُصر على تشكيل حكومة واحدة، لأن ليبيا بها حكومتين بالشرق والغرب، ولا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل وجود حكومتين، رغم أن الجميع بما في ذلك يريد إجراء انتخابات بما في ذلك المجتمع الدولي، ومن ثم، فإنه من الضروري وجود حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات وهي حكومة مصغرة تتولى مهامها بدقة محددة طوال الاستحقاق الانتخابي».

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