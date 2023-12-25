«الإفتاء»: 2.5 مليون مستخدم جديد زاروا البوابة الإلكترونية للدار خلال 2023

قال مصطفى عبدالكريم مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إنَّ البوابة شهدت خلال العام 2023 حضورًا واستخدامًا مميزًا، إذ زاد عدد مستخدميها بمقدار 2.5 مليون مستخدم جديد إلى أسرتها الرقمية المتنوعة.

وأضاف مدير البوابة في بيان له، أنَّ هذا الانفجار الرقمي في الاهتمام المتزايد بفتاوى البوابة يظهر بشكل واضح في نتائج محرك البحث، خاصة حول موضوعات تتناول حكم التصدق على الفقراء بدلًا من الحج والعمرة النافلة، والاستفسار حول حكم تنظيم النسل.

وأوضح أنَّ البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء قدمت خلال العام 2023 العديدَ من الخدمات الإفتائية والإنتاج المتنوع لرواد البوابة، منها ما هو عِلْمي، ومنها ما هو خاص بالأعمال التقنية الخاصة برفع المحتوى وإدارة الموقع، فضلًا عن التعاون مع إدارات عديدة داخل دار الإفتاء المصرية من أجل تكامل العمل.

وأشار إلى أن إدارة البوابة الإلكترونية تشكل المصدر الرئيسي لفتاوى فضيلة المفتي إذ نشرت 630 فتوى لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، و121 من تراث الفتاوى، بإجمالي 751 فتوى، والنشر يتمُّ يوميًّا دون انقطاع محطمة بذلك حواجز الراحة والإجازات الرسمية، كما تم نشر هذا العدد الإجمالي على تطبيق دار الإفتاء المصرية.

ولفت إلى أن إدارة البوابة قامت بتطوير وإعادة نشر 2229 فتوى في موضوعات حيوية ومثارة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تهم حاضر ومستقبل المستفتي، كما لم تهمل البوابة الدعم الإفتائي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فنشرت فتاوى عن حكم التبرع لإخواننا في فلسطين، وأخرى عن دعم الشعب الفلسطيني.

ولفت تألق الصفحات والأقسام المتخصصة للبوابة الإلكترونية خلال العام 2023 كبوابات فرعية فريدة للروحانية والفهم الشرعي، لتلامس قلوب الملايين في كل مكان في مصر والعالم لتقديم تجارب مميزة، كبوابة رمضان التي تشكِّل ملاذًا روحانيًّا ينير دروب الإيمان، وكذلك بوابة الحج والعمرة التي تقدم رحلة ملهمة مع النصائح والإجابات التفصيلية. فضلًا عن صفحة الأضحية، التي تُعدُّ مرجعًا لعظمة الفقه الإسلامي في هذه الشعيرة، وكذلك بوابة فلسطين، التي تُثري الوعي بالقضية الفلسطينية.