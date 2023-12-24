«الإفتاء»: يجوز للمرأة أداء العمرة دون محرم عند السفر في رفقة مأمونة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول إن ابنتها لديها 37 عامًا، وتريد السفر لأداء العمرة بمفردها دون محرم، فهل يجوز ذلك أم لا؟

السفر في رفقة مأمونة

وأضاف «فخر»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «قناة الناس»: «يجوز أن تسافر في رفقة مأمونة، حتى إمن لم يكونون من الأقارب، والرفقة المأمونة متوفرة حتى لو ستسافر بالأوتوبيس أو الطائرة، وكلها تعتبر رفقة مأمونة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «اجتماع الناس في مكان ما يعتبر رفقة مأمونة، والسلطات الآن تسمح بالسفر دون محرم».