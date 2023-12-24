«الإفتاء»: 17 مليون شخص يتفاعلون مع صفحة الدار عبر «فيسبوك»

قال الدكتور أحمد رجب، مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، إن صفحات الدار قدمت خلال العام الكثيرَ من المعلومات والفتاوى القصيرة على هيئة تصميمات جرافيك، وكذلك أفلام موشن جرافيك وفتاوى مصورة، ومقاطع ريلز، إذ يُنشر أكثر من 20 بوستًا منوعًا يوميا على الصفحة الرئيسية للدار، بين حملات وفيديوهات وأدعية وأحاديث وردٍّ على الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

تقديم العديد من الحملات

وأشار إلى أن منصات دار الإفتاء قدَّمت أيضًا خلال العام العديد من الحملات التفاعلية التي ترتبط بالواقع والأحداث، حتى تكون شريكًا فاعلًا في حفظ استقرار المجتمعات وبناء الوعي، وتابع: «لذا كانت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي حريصة على القيام بعدد من الحملات الإلكترونية، والتي حظيت بتفاعل كبير من قِبل المتابعين، وكان لها أثر إيجابي».

وجاءت أبرز هذه الحملات، كالتالي:

- حملة «معركة وعي» لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة، وتفاعل معها ما يزيد عن 17 مليون شخص أونلاين، وذلك حسب إحصاءات فيس بوك الخاصة بالصفحة.

- حملة «لتسكنوا إليها»؛ وذلك للمساهمة في تأسيس أسرة مصرية متماسكة وأكثر استقرارًا، بجانب معالجة الخلافات داخل الأسرة، ومن ثَمَّ الحد من انتشار نِسَب الطلاق في المجتمع.

- حملة «مواجهة الإدمان»، وجاءت الحملة للتوعية بخطر الإدمان وأضرار المخدرات، تحت شعار «لا للإدمان» وتضمَّنت فتاوى حول حكم أنواع المخدرات ووسائل الإدمان المختلفة، كما قدَّمت نصائح مفيدة لكيفية الخروج من هذه الدائرة المظلمة، وغيرها من الحملات المهمة على مدار العام.

التفاعل على الصفحة الرئيسية للدار

وأوضح أن التفاعل على الصفحة الرئيسية للدار، كان الأبرز خلال العام 2023 من حيث عدد المتابعين والتفاعلات ومستوى النشر، فيتابعها أكثر من 13 مليون مشترك،ويصل حجم التفاعل فيها أسبوعيًّا إلى أرقام كبيرة، إذ بلغت نسبة الوصول في الصفحة خلال 2023 إلى 70 مليون شخص، كما أنَّ عدد المتابعين للصفحة زاد بمقدار مليون مشترك خلال عام 2023 فقط.