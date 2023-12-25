رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الحكومة توافق على مناقشة طلبين بشأن الثروة السمكية ومنع تصدير البلطي

كتب:

إسراء سليمان
11:51 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس

وافق المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية ممثلا عن الحكومة، على مناقشة طلبين مقدمين من النائبين هالة كمال ومحمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، والمطالبة بمنع تصدير سمك البلطي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي طلب من الحكومة استيضاح أمرها من مناقشة ذلك الطلب، وهل هي جاهزة لمناقشته، وهو ما رد عليه الوزير بالموافقة قائلًا: «الحكومة على استعداد لمناقشة الطلب الآن».

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت: صاحب مسيرة ثرية سيتذكرها الجميع

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مجلس الشيوخ: حريصون على تقديم الدعم التشريعي لـ«اقتصادية السويس»

مجلس الشيوخ يناقش ملف الثروة السمكية اليوم
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.