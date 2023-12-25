الحكومة توافق على مناقشة طلبين بشأن الثروة السمكية ومنع تصدير البلطي
كتب:
إسراء سليمان
11:51 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس
وافق المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية ممثلا عن الحكومة، على مناقشة طلبين مقدمين من النائبين هالة كمال ومحمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، والمطالبة بمنع تصدير سمك البلطي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي طلب من الحكومة استيضاح أمرها من مناقشة ذلك الطلب، وهل هي جاهزة لمناقشته، وهو ما رد عليه الوزير بالموافقة قائلًا: «الحكومة على استعداد لمناقشة الطلب الآن».