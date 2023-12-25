مجلس الشيوخ يناقش ملف الثروة السمكية اليوم

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، ملف الثروة السمكية وذلك في ضوء طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ومنع تصدير سمك البلطي لاسيما إنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر.

ذكر طلب المناقشة المقدم من النائبة هالة كمال والذي سيناقش اليوم، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

وأشار طلب المناقشة إلي أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية.

وطالبت النائبة هالة كمال بالاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية والعمل مع الغرف التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري دون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.

كما تضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة في مصر، إذ تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل ،كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك.