البورصة تربح 7 مليارات جنيه في بداية التداولات.. وارتفاع مؤشرات 191 سهما

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 25-12-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند مستوى 23877.01 نقطة، وسط مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04% عند مستوى 5310.65 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وهبط مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.16% عند مستوى 7627.54 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 931.5 مليار جنيه عبر التداول على 452.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 37.704 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.655 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وشهدت بداية تداولات البورصة المصرية اليوم، ارتفاعا نحو 191 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة مرتفعًا بنسبة 16.9%، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة ارتفاع 7.9%، وحل ثالثا اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنحو 7%.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 64.10% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.