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رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يناقش استعدادات عقد اختبارات الترم الأول

كتب:

أحمد أبوضيف
12:38 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جامعة الدلتا

جامعة الدلتا

ناقش الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، مع أعضاء مجلس الكلية، بعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وذلك في إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

إثراء العملية التعليمية

وأشار رئيس الجامعة إلى حرصه وتطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة، بما يحقق التميز وإثراء العملية التعليمية، وناقش المجلس استعدادات الجامعة للاختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتائج.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس واعتماد الرؤية والرسالة للكلية؛ لتكون رائدة في مجال التعليم التكنولوجي، ومركزًا للإبداع وخدمة المجتمع، من خلال برامجها التعليمية المتميزة بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق الريادة والجودة.

مناقشة متطلبات سوق العمل

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بالطلاب فى المجالات المختلفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة أهمية تأهيل وصقل مهارات منسوبي الجامعة وعقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.