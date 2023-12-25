«التعليم العالي»: نعمل على إيجاد توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوجية

أشاد الدكتور أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجي، بقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجيين في مصر، موضحا أن الجامعات التكنولوجية الثلاثة الأولى، وهي « القاهرة الجديدة، والدلتا، وبني سويف» تخرج فيها أول دفعة في العام الماضي.

أمل جديد لطلاب الشهادات الفنية

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعات التكنولوجية أمل ورافد جديد لطلاب الشهادات الفنية، خاصة و أن 80% من المقاعد المخصصة لها لخريجي الجامعات الفنية.

الجامعات التكنولوجية

وأشار إلى أن هناك عدة طلبات لخريجي الجامعات التكنولوجية، تتمثل في إنشاء نقابة للتكنولوجيين، والتوصيف الوظيفي والتعامل مع التنظيم والإدارة، موضحا أنه جرى الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب.

وتابع: «نعمل بالتعاون مع التنظيم والإدراة لعمل توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوحية، بحيث عند التخرج يجد المكان الناسب له والوظفية التي تتماشى مع مؤهله».