«التعليم العالي»: أكثر من 20 ألف طالب إجمالي المقيدين في الجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم التكنولوجي والفني، أن العمل والدراسة بمختلف كليات قطاعات الجامعات التكنولوجية يسير بصورة جيدة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها، منوها بأن الجامعات منتظمة حاليا في امتحانات الميدتيرم لمختلف التخصصات لجميع الطلاب وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعات تكنولوجية منبثقة من أخرى حكومية

وأضاف مساعد وزبر التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم الفني في تصريحات خاصة للوطن، أن هناك أكثر من 20 ألف طالب مقيدون في الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك جامعات تكنولوجية منبثقة من أخرى حكومية، كما يجرب الآن في الإعداد والتجهيز لجامعة حلوان التقنية المنبثقة من الجامعة الأم الحكومية.

وأكد مساعد وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية رافد جدبد يضاف لأنماط التعليم الجامعي المصري، الذي يستهدف في النهاية وجود خريج متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا ومؤهلا للثورة الصناعية الرابعة.