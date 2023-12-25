«حكماء المسلمين» يرحب بقرار السماح بإيصال المساعدات إلى غزة بشكل موسع

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، سعادة المستشار محمد عبد السلام، عن ترحيب المجلس بهذا القرار، آملًا أن يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف الآلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تدمير كبير في البنية التحتية لقطاع غزة المحاصر.

حماية الشعب الفلسطيني

ويشيد مجلس حكماء المسلمين بدور الإمارات، والتي تقدَّمت بمشروع هذا القرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى حماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.