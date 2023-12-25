مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات لقطاع غزة قادمة من الدوحة

وصل إلى مطار العريش طائرة مساعدات قادمة من الدوحة، ضمن قافلة المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة.

وذكر الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في بيان له اليوم، أن الطائرة قادمة من الدوحة، وتحمل على متنها 15 طن مواد غذائية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية، ضمن قوافل المساعدات لأهالي قطاع غزة.

فريق الهلال الأحمر المصري يستقبل الطائرة

وأضاف «زايد»، أن فريق الهلال الأحمر والمتطوعون كانوا في استقبال الطائرة القطرية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، برئاسة لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي القطري، ووفد من الهلال الأحمر القطرين والسفارة القطرية في القاهرة، مشيرا إلى أنه من المزمع أن تعقد «الخاطر» لقاء مع فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وكانت دولة قطر أرسلت أمس الطائرة رقم 50 والتي تحمل مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، وقد تم تسليمها لفريق الهلال الأحمر المصري بمطار العريش

تجهيز المساعدات وارسالها الى معبر رفح

بدره، أعلن الهلال الأحمر المصري في بيان له، أنه يتم استلام قوافل المساعدات، والعمل على ترتيبها، وحملها على باكيتات خشبية، لسهولة حملها على الشاحنات المتجهة الى معبر رفح ومنه الى قطاع غزة

وأضاف الهلال الأحمر، أن ذلك يأتي بحسب التنسيق الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ورعاية محافظة شمال سيناء.