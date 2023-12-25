«الأوقاف» تفتتح 21 مسجدا ضمن خطة تعمير بيوت الله الجمعة المقبلة

تستعد وزارة الأوقاف لافتتاح 21 مسجدًا جديدًا أو مُجددًا في جميع أنحاء الجمهورية يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وتشمل المساجد الجديدة أو المُجددة 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد:

· مسجد حمد دومين – مركز إدكو – محافظة البحيرة.

· مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار – محافظة البحيرة.

· مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة.

· مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة – محافظة سوهاج.

· مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن – محافظة مطروح.

· مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت – الكرور – محافظة أسوان.

· مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة – محافظة أسوان.

· مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو – محافظة أسوان.

· مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق – محافظة أسوان.

· مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب – محافظة كفر الشيخ.

· مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة – محافظة المنوفية.

· مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا – محافظة بني سويف.

· مسجد البدوقة – الغنايم – محافظة أسيوط.

· مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية – محافظة الفيوم.

· مسجد العسال – المقاتلة – طامية – محافظة الفيوم.

مساجد الصيانة والتطوير:

· مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف – محافظة بني سويف.

· مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد.

·مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط – محافظة الإسكندرية.

· مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابي - العامرية – محافظة الإسكندرية.

· مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة.

· مسجد المليحي – الديسمي - الصف – محافظة الجيزة.