افتتحت وزارة الأوقاف صباح اليوم الجمعة، ستة مساجد بمحافظة الدقهلية، بعد إجراء عمليات الإحلال والتجديد لها.

وبحسب بيان الأوقاف فإن المساجد الست هم:

المسجد الكبير بقرية شبراويش – مركز أجا مسجد الرحمة – عزبة الكونت – منية النصر المسجد الكبير – قرية الموافي – بلقاس المسجد القديم – الديرس – مركز أجا مسجد عمرو بن العاص – قرية نوسا الغيط – أجا مسجد النويرة – مركز أجا

وتحشد وزارة الأوقاف منابرها الدعوية على مستوى الجمهورية، والتي يقدر عددها بـ120 ألف منبر للحديث عن "سنن الله تعالى الكونية وإجراء المسببات على الأسباب".

وتشمل الخطبة الموحدة الحديث حول أن العمل والأخذ بالأسباب واجب الوقت، وأن الناس لن يحترموا ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، وأن الزراعة قوةً والصناعة قوة وإعداد الجيوش قوة.

كما تشمل الخطبة الحديث حول أن الإنفاق على الجيوش وتجهيزها أفضل وجوه الإنفاق في سبيل الله، وأن ما تقوم به الدولة المصرية في وقتنا الراهن تطبيق عملي واع لمفهوم الأخذ بالأسباب.