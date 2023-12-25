«جودة التعليم»: 90% من المدارس المعتمدة سنويا حكومية

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إنه جار تشكيل مجلس إدارة هيئة إتقان والتي تختص بقياس جودة ومؤشرات الدراسة لضمان توافقها مع المعايير الدولية للخريج، مشيرة إلى أن هناك تواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة القومية لضمان جودة التعليم بشأن التكامل.

المدارس الحكومية المعتمدة

وأضاف «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن الإطار الوطني للمؤهلات هو الجامع بين الهيئات ومؤسسات التعليم الفني المتمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن 90% من المدارس التي يتم اعتمادها حكومية، إذ يتم اعتماد 1500 مدرسة سنويًا، وبحلول 2023 نتوقع أن يصل عدد المدارس الى80 ألف، متابعًا: «لازم نعتمد ما لا يقل عن 4 آلاف مدرسة سنويا حتى يتم اعتماد المدارس المستهدفة، كما نعمل على مساعدة المدارس التي تريد الحصول على الجودة».

وأشار رئيس هيئة ضمان الجودة، إلى أن هناك توجها باختصار عدد سنوات الدراسة في الجامعات، والجودة تتطلب أن لا يكون الخريج يفهم في التخصص فقط، بل يجب أن يكون هناك مهارات أخرى يجب أن يكتسبها الخريج.