«جودة التعليم» تنتهي من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية

أعلن علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الانتهاء من إعداد الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، والذي يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التي تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، موضحا أن ذلك يكفل معادلة المؤهلات المصرية بنظيرتها العالمية، ما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء، موضحا أنه سيجرى الإعلان عنه قريبا.

الإطار الوطني للمؤهلات

وأضاف أن الإطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات، والتي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي.

إدراج المؤهلات المعتمده في مصر

وعن تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، أضاف «عشماوي» أنه يجرى فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمده في مصر، من قبل الجهة المانحة للمؤهل، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات.

وأشار إلى أنه يجرى مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج، للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة، وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب.

وتابع: «تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد، وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم».

وأضاف أن الأمر الثالث يكمن في معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم، في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم، والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.