تنبيهات من «التعليم» لطلاب الصف الثاني الثانوي قبل الامتحانات الإلكترونية

أصدرت الإدارات التعليمية تعليمات للمدراس بشأن التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي، بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، التي من المقرر أن تبدأ منتصف يناير المقبل، وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية.

تنبيه لطلاب الصف الثاني الثانوي

وأعلنت الإدارات التعليمية في منشور لها عبر موقع التواصل «فيس بوك»، هذه التنبيهات والتي جاءت كالتالي:-

- ربط التابلت بشبكة الإنترنت بصفة مستمرة خلال هذه الأيام، لوجود تحديثات تلقائية من قبل الوزارة.

- التأكد من أن منصة الامتحان محدثة على آخر إصدار برقم 1.8.19.

- دون هذا التحديث لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان.

- إذا وجد الطالب أن التحديث لم يتم، يقوم بالذهاب إلى برنامج Knox Mange، ومنها بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الشاشة، ومنها إلى الضغط على Reload Device Command عدة مرات متتالية، ثم يضغط على آخر اختيار بالقائمة، وهو About، وستظهر له رسالة Update يقوم الطالب بالضغط عليها وسيتم التحديث تلقائيًا.