رئيس «اقتصادية السويس» عن صناعة الهيدروجين الأخضر: فرصة واعدة لمصر

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر وقعت 23 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، وتحظى المنطقة الاقتصادية بنصيب الأسد منها، عدا مشروع واحد فقط خارجها، منوها بالفرص الواعدة لمصر في صناعة الهيدروجين الأخضر.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، لنظر مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجلس النيابية.

أول مصنع للهيدروجين الأخضر

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022، ومن المستهدف أن ينتج 100 ميجا/ وات، وتصدير أول دفعه أمونيا منذ شهر، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر، والذي يتناول 3 أنواع من الحوافز، أولها لمنتج الهيدروجين الأخضر، والثاني هو المشارك في البنية التحتية المشتركة، وأخيرا الصناعات الغذائية والمكملة.