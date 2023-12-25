لجنة الطاقة بـ«النواب» تكشف مزايا قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

تعظيم الاستفادة من إنتاج الطاقة الخضراء

وقال «السويدي» إن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر.

وأضاف أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح)، ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات أخرى مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

استراتيجية الطاقة المتكاملة

وأشار إلى أنه في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى 42% عام 2035، والتي تحدث حاليا في ضوء المتغيرات العالمية.