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«تجارية القليوبية»: جذب استثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر بـ4 مليارات دولار

كتب:

سعيد رمضان
03:05 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
الدكتور محمد عطية الفيومي

الدكتور محمد عطية الفيومي

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن نجاح مصر في جذب استثمارات عربية بقيمة 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر يؤكد ريادة مصر إقليميا في قطاع الطاقة المتجددة، واهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدم الدولة المزيد من الحوافز لمستثمري هذا القطاع، ما يؤكد توجه الدولة القوي تجاه الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

وأوضح أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من أكثر الاستثمارات انتشارا خلال هذه الفترة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل توجه الحكومات العالمية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بسبب التحديات المناخية، ومحاولة الدول معالجة قضايا المناخ.

 

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