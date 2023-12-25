رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يوجّه الحكومة باستمرار تطوير البحيرات لزيادة الاستفاد من الثروة السمكية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:23 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الرئيس خلال الاجتماع

الرئيس خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي، وبينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.

اقرأ المزيد:

«المصريين الأحرار» يحتفل بفوز الرئيس السيسي بحضور دبلوماسيين صينيين

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يعمّ فيه السلام

خالد الجندي: نشهد في عهد الرئيس السيسي حفاوة بالقرآن وأهله

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي للتهنئة بفوزه في الانتخابات

حزب المؤتمر يثمن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة دعم الحماية الاجتماعية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.