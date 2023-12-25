الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي للتهنئة بفوزه في الانتخابات

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكّداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكّداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.