خالد الجندي: نشهد في عهد الرئيس السيسي حفاوة بالقرآن وأهله

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لولا توجهه لخدمة كتاب الله، ما كان لنا أن نشهد هذه الفعالية بختم القرآن الكريم.

الختمة الثالثة للقرآن الكريم

وأضاف أن الختمة الثالثة للقرآن الكريم برواية ورش التي تنظم على هامش المسابقة الثلاثين لكتاب الله، ضمت أهل القرآن الكريم، موضحا أن الله سبحانه وتعالى قسَّم خدم كتابه في سورة القيامة إلى ثلاث فرق، الأول هو فريق الجمع والضبط، والثاني هو فريق التلاوة والفريق الثالث هو فريق البيان والشرح.

وتابع: «لما تمت مهمة الجمع ظهرت مدرسة التلاوة، فكانوا من أضبط الناس تلاوة وتعاهدًا لكتاب الله، لا يسكت أحدهم على لحن أخيه، ولا يتغاضى أحدهم عن هنة هنا وعن لفظة هناك ولا يسكت أحدهم عن مد نقص أو عن حركة اختلت أو عن مخرج للحرف لم يخرج من مكانه، ومن موضعه الصحيح على الوضع الذي تطمئن له النفوس، فهي أمانة التلاوة وهم أمناء أكفاء أثبات على كتاب الله، نطمئن إلى إخلاصهم في تلاوتهم وإلى أمانتهم في تعاهدهم لبعضهم البعض، وأما الفريق الثالث فهو فريق التلاوة والبيان والشرح».

وأكد أن مجلس ختم القرآن الكريم روضة من رياض الجنة، خاصة بحضور علمائنا وقرائنا من جميع أنحاء العالم الإسلامي الذين شرفوا أرض الكنانة، وأثلجوا صدورنا بصحبتهم الطيبة المباركة التي جمعتنا معهم حول كتاب الله.