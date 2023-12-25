أسرار الربح من تربية الأبقار.. 5 سلالات تنتج ألبانا بـ 25 ألف جنيه شهريا

أكّد الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه على مربي الماشية في محافظات مصر، معرفة أفضل 5 أنواع من سلالات الأبقار، التي تنتج الألبان بنحو 25 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يعد أمرًا ممتازًا للغاية كدخل ثابت لأصحابها.

أفضل 5 أنواع من سلالات الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم

وأوضح «شعبان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أفضل 5 أنواع من سلالات الأبقار بالنسبة لإنتاجية الألبان واللحوم هي، كالتالي:

- نوع بقرة «هولشتاين فريزيان»، حيث تعد من أفضل أنواع الأبقار إنتاجا للألبان في العالم، وتنتج البقرة الواحدة يوميا ما يقارب من 45 كيلو ألبان.

- نوع بقرة «جيرسي»، والتي تعد من أفضل أنواع الأبقار من حيث إنتاج الجبن والسمن من الألبان، كما أنها تتميز بلونها البني المميز، وتعد بريطانيا موطنها الأصلي.

- نوع بقرة «الاير شاير، والتي يطلق عليها اسم «أيرشاير»، التي تعد من السلالات المميزة من حيث إنتاج اللحوم للذكور التي مضي على أعمارها عام ونصف، إذ يزن ما بين 650 حتي 800 كيلو للعجل الواحد، كما تتميز بلونها الأصفر الجميل، وتنتج كميات كبيرة من الألبان تصل لنحو 40 كيلو جراما يوميًا.

- نوع بقرة «غيرنزي»، وتنتج نحو 35 كيلو ألبان يومياً، وتعتبر من السلالات التي تعطي الذكور من العجول بها نسبة لحوم عالية تصل لنحو 850 كيلو جراما.

- نوع بقرة «براون سويس»، تعد من الأبقار ذات اللون البني الداكن، كما تنتج نحو 35 كيلو ألبان يوميًا، وتنتج العجول الذكور منها نحو 800 كيلو للعجل الواحد، وموطنها الأصلي دولة سويسرا.

إنتاجية فائقة من الألبان واللحوم

وأشار إلى أن أنواع تلك الأبقار يوجد منها البعض في محافظات مصر، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج إلي توسع أكثر خاصة أن إنتاجها من الألبان يتزايد مع ظروف ومناخ الطقس في مصر، وكذلك وفرة المراعي والبرسيم البلدي الأخضر الذي يساعد علي زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم.