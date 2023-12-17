«سلامة الغذاء»: حملات رقابية مكثفة على الألبان والأسماك والدواجن

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية خلال الأسبوع الماضي، وذلك لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وشملت الحملات الرقابية المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط وبني سويف.

كما شملت المنشآت السياحية في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الشرقية، جنوب سيناء والسويس، ووحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والقليوبية.

وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 380 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وتظلم خاص بالصادرات الغذائية.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، كما تمّ تسجيل 7 مزارع سمكية ومورد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 2 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم استيفاء 1 مجزر دواجن لاشتراطات الهيئة وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء، وأصدرت 7 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.