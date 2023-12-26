كيف دعم الفنانون المصريون القضية الفلسطينية في المحافل الدولية؟

حرص الفنانون المصريون على إظهار دعمهم للقضية الفلسطينية خلال تواجدهم في المحافل الدولية المختلفة، حيث يسعون لرفع مستوى الوعي وحشد الدعم للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، وتسليط الضوء على أهمية السلام والعدالة للفلسطينيين، وإطلاع العالم على محنتهم.

وتعد جهود الفنانين المصريين مبادرة مؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، وإظهار التضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الصعبة التي يمر بها، حيث تمكنوا من استخدام منصاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهرتهم للتعبير عن رفضهم للعنف والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وللمطالبة بحقوقهم العادلة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

حفل ويجز في كندا

انتهز مغنى الراب ويجز فرصة إحياء حفل غنائي في كندا، ورفع العلم الفلسطيني، موجّها رسالة لجمهوره قائلا: «في ناس معندهاش إحساس بالمسؤولية ومتعرفش اللي بيحصل في فلسطين وبجد ناس مغيبة، الإعلام بيكذب عليكم وأنا عارف إنها مش مفاجأة لبعض الناس، لكن في إبادة جماعية في غزة، هل نحن ندين الإرهاب؟ نعم نحن ندين الإرهاب وندين قتل أكثر من 2000 طفل، وندين أفعال أمريكا وإسرائيل والفصل العنصري ضد فلسطين».

لم تكن هذه المرة الأولى الذي يدعم فيها القضية الفلسطينية، إذ سبق له رفع العلم الفلسطيني في حفله بباريس عام 2022.

خالد عبد الله في العرض الخاص لمسلسل «التاج»

وعلى جانب آخر، كتب الممثل خالد عبد الله رسالة على يده تتضمن عبارات وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة المحتجزين، وإنهاء الاحتلال، خلال تواجده في العرض الخاص للموسم السادس لمسلسل «التاج» الذي افتتح في لندن، حيث يجسد شخصية دودي الفايد.

أمير المصري في حفل توزيع جوائز البافتا الإسكتلندية

أما الممثل الشاب أمير المصري فكتب عبارة «اوقفوا إطلاق النار الآن» على يده، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز البافتا الإسكتلندية، تعبيرا عن غضبه ورغبته في إنهاء الفظائع التي ترتكب في حق الفلسطينيين.