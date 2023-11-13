ويجز «مسافر في بلاد الله» لدعم القضية الفلسطينية

في 2018 بدأ على الساحة المصرية ظهور شكل جديد من مزيكا «الراب»، وهي التي يُطلق عليها «التراب»، وظهر معها جيل جديد من المغنين، كان على رأسهم والذي حاز بالشهرة الأكثر وهو الفنان الذي اشتُهر بـ«ويجز» الذي لم يبلغ عامه الـ 25، خريج الجامعة الأمريكية ابن حي الورديان بالإسكندرية الذي ظهر في 2018، وشهدت مسيرته التي لم تتخطَ الخمسة أعوام صعودا سريعا كان أهم ما يميزها حسب كل النقاد والنجوم الذين شهده على نجاحه هو «ذكاؤه».

كيف يدعم ويجز القضية الفلسطينية؟

ولعل أهم ما يُظهر ذكاء الفنان، هي إنسانيته، وأن يكون قريبًا من الشارع كما يُقال، يشعر بالناس ويتأثر لتأثرهم، لذلك حرص ويجز منذ بدء العدوان على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، وردت بعدها دولة الاحتلال الإسرائيلي ردًا عنيفًا وصفه البعض بأنه عمليات إبادة يومية لسكان غزة في مقدمتهم الأطفال والنساء.

ويجز الذي بدأ منتصف الشهر الماضي جولة غنائية ما بين ألمانيا ولندن وكندا وحاليًا يبدأ جولته في ولايات عدة من الولايات الأمريكية، قرر بعد أيام قليلة من بدء الحرب على غزة أن يحول إحدى حفلاته في كندا إلى مظاهرة في حب فلسطين حينما رفع العلم الفلسطيني، وهتف مع الجمهور "تحيا فلسطين"، ونشر بعدها أحد الفيديوهات لمشاركته في إحدى المظاهرات الضخمة التي دعمت القضية الفلسطينية في لندن.

ويجز يخصص جزءا من عائد حفلاته لدعم القضية

وقرر ويجز بعد ذهابه للولايات المُتحدة الأمريكية، الظهور في إحدى البرامج على إحدى المحطات الإخبارية فقط لمناقشة الوضع في غزة، وتأثر العالم به، وقال رأيه بكل جرأة وأعلن موقفه من القضية، دون أن يخشى أن يتأثر مستقبله أو جولاته التي يقوم بها بهذا الرأي، وانتقد خلال لقائه تصرف الحكومة الأمريكية من مساندتها لقتل الأطفال في غزة، وأكد أنه وخلال تواجده في أمريكا حاول التحدث مع عدد من اليهود والمواطنين الأمريكيين وتعريف أكبر عدد منهم بحقيقة القضية الفلسطينية.

ثم أعلن عبر صفحته على موقع "انستجرام"، أنه سيستغل هذه الجولات الغنائية لتعريف الجميع بالقضية، ورفع صوت الوعي لدى المواطنين في هذه البلاد، كما قرر أنه سيخصص جزء من العائد من هذه الجولة لدعم القضية الفلسطينية وقال في تدوينته: "بينما تنفطر قلوبنا علي أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية.

وأضاف: "لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات، وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة و رفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة و الوعي".

وما زال حتى اليوم يشارك ويجز في المظاهرات التي تدعم القضية الفلسطينية في مُختلف الولايات المُتحدة الأمريكية، ونشر اليوم فيديو له وهو يشارك في إحدى المظاهرات بمدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا ونشر ويجز صور وفيديوهات عبر حسابه على إنستجرام من المظاهرات وظهر وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني على رأسه ويحمل العلم ويتجول به.