«ويجز» يعلن حذف تطبيق «فيسبوك» بسبب الاحتلال الإسرائيلي.. «في انتظار منصة جديدة»

أعلن مطرب الراب «ويجز»، حذف تطيبق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب دعم الشركة المالكة للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك من منطلق دعمه للشعب الفلسطيني.

ويجز يعلن حذف فيسبوك

وكتب ويجز عبر خاصية«الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات«إنستجرام»: «لقد قمت للتو بحذف فيسبوك وMASSENGER أشعر بالخجل من أنني استخدم Instagram وأدر إيرادات لتعريف الشركة التي تتستر على الإبادة الجماعية، في انتظار منصة تتبع الحرية لنا للتحدث دون أن نسكت، الجميع سئموا من هراءهم على أي حال».

وكان ويجز قد خصص جزءا من أرباح جولته الغنائية المقبلة لصالح دعم أهل غزة، وأعلن عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب ويجز: «بينما تنفطر قلوبنا على إخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات».