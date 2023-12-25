محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد (صور)

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك؛ احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، متمنيًا لهم عام سعيد في وطننا الغالي وأن تظل دائمًا مصر رمزا للمحبة والوحدة والعطاء.

وشارك محافظ الإسكندرية طائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر مطرانية اللاتين الكاثوليك، وبحضور نيافة المطران كلاديو لاروتي مطران اللاتين بمصر، والمونسنيور أنطوان توفيق النائب العام لمطران اللاتين.

احتفالات طائفة الأقباط الروم الأرثوذكس

كما شارك الشريف احتفالات طائفة الأقباط الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وذلك بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، وكان في استقباله المطران ناركيسوس وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، والأرشمندريت سابا أمرهم راعي الكنيسة.

وقام المحافظ بزيارة كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك، لمشاركة طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور سيادة المطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك والوكيل البطريركي العام عن مصر والسودان وجنوب السودان.

وهنأ محافظ الإسكندرية الإخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية اﻷقباط الكاثوليك باﻹسكندرية.

كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية

وزار الشريف كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية، لتقديم التهنئة إلى الطائفة المارونية، وذلك بحضور الأب سمعان جميل راعي الكنيسة، والأب شاربل المعوشي مساعد راعي الكنيسة وأبناء الطائفة المارونية.

وفي كلمته؛ نقل الشريف تهنئة القيادة السياسية لللأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعيا الله -عز وجل- أن يكون هذا العام عاما سعيدا يملؤه الخير والسلام وأن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالخير والسلام وعلى وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء.