محافظ الإسكندرية يشيد بمشروعات الطلاب لتطوير الأماكن التراثية: تراعي التكيف البيئي

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات المجلس الاستشاري للصناعات لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دورته ال 29 والذي يأتي تحت شعار التدريب من أجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل.

مشروعات طلابية لتطوير أهم الأماكن الأثرية والسياحية

وافتتح كل من محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معرض مشروعات تخرج طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بتطوير أهم الأماكن الأثرية والسياحية والتراثية بالإسكندرية، واستمع إلى عرض تفصيلي عن أهم المشروعات.

محافظ الإسكندرية يشيد بمشروعات الطلاب: تراعي التكيف البيئي

وخلال كلمته ضمن فاعليات المجلس الاستشاري للصناعات أشاد الشريف بمستوى المشروعات المقدمة من خريجي الأكاديمية وأكد على أهمية مُراعاة التكيف البيئي مع التغيرات المناخية وخاصة بالإسكندرية.

تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية وشركة صينية

وفي الإطار ذاته شهد محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشركة (CSEC) الصينية للهندسة الإنشائية وذلك ضمن إطار التطوير في مجال التدريب والتعليم والاستشارات الهندسية، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تفعيل التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والدولية والمؤسسات الصناعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق مستشار رئيس الأكاديمية، الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية الأسبق، الدكتور هشام سعودي- نقيب المهندسين بالإسكندرية، و يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، الدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية والدكتور اكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية.