«هيئة الدواء»: نجحنا في توطين المستحضرات الدوائية الحديثة فور اعتمادها دوليا

كشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، إنجازات الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير مختلف اللقاحات الخاصة بالفيروس في وقت قياسي من اعتمادها بالخارج إلى جانب تصديرها للكثير من البلاد، كما تم توطين بعض المستحضرات الاستراتيجية المهمة والمستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد مثل كالراميدسفير، الفافيبرافير والمولنيبرافير وكذلك النيرماتريليفير وريتونافير، علاوة على مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج التهاب الكبدي الوبائي سي كالسوفوسبوفير.

توطين صناعة المستحضرات الحيوية

وقال رئيس هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، إنه تم توطين عدد من المستحضرات الحيوية المهمة، إذ تعد مصر من أولى الدول في توطين مستحضرات الانوكسابرين، كما أنه من المنتظر تداول أول مستحضر حيوي محلي الصنع بمختلف خطواته التصنيعية وهو مستحضر ال Bonosome المستخدم في علاج هشاشة العظام، وجاري متابعة عدد من المشروعات القومية الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية (حوالي 4 مشروعات)، والتي تعد مستقبل الصناعة الدوائية الحديثة.

توطين المستحضرات الحديثة

وأضاف أن الهيئة نجحت بالتنسيق مع شركاء الصناعة في توطين المستحضرات الحديثة فور اعتمادها من خلال هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)، ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA، مثل النجاح في توطين مستحضر موضعي لعلاج البهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق، وذلك بعد إقراره من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) في يوليو2022 ومن ثم الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) في إبريل 2023، وتم البدء في تداول أول مثيل محلى بسعر 2.250 جنيها مصريا أي ما يعادل 10% من سعر تداول المستحضر الأصيل بالخارج.

سوق الدواء المصري

وأشار إلى أنه تم الإشادة بالسوق الدوائي المصري بعدد من التقارير الدولية، أبرزها التقرير الصادر عن مجلة فيتش، والذي تم الإشارة به إلى كون السوق المصري أكبر منتج للدواء بمنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على الجهود المبذولة للارتقاء بالصناعة الدوائية وتوطين الصناعة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الدواء، وأن السوق الدوائي المصري سيحقق معدلات نمو قياسية خلال ال 5 أعوام القادمة بنسبة 10%.