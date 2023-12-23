هيئة الدواء تحذر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية: ليست خافضة للحرارة

أصدرت هيئة الدواء تقريرا مقتضبا لها عن المضاد الحيوي وخفض الحرارة محذرة المواطنين من عادة خاطئة خاصة بالمضادات الحيوية.

وأوضح الهيئة أن المضادات الحيوية لا تستخدم كخافض للحرارة، لافتة إلى التأثير السيئ على الصحة بشكل عام لاستخدام المضادات الحيوية كخافض للحرارة لأنها تؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

وحدتت هيئة الدواء أشكال الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية كالتالي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​​

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

​​​- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

​​​- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​​​

استخدام المضاد الحيوي الموصوف لشخص آخر

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​​​

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

​​​- استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.​​​

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة تجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.​​​