هيئة الدواء تكشف أعراض حساسية المضادات الحيوية.. بينها «تورم اللسان»

ذكرت هيئة الدواء المصرية، أنّ حساسية المضادات الحيوية عبارة عن تفاعل غير طبيعي لجهاز المناعة مع بعض أنواع المضادات الحيوية، مثل «مجموعة البنسلين، التتراسيكلين، الماكروليدات، ومضادات أخرى»، مطالبة المواطنين بإجراء اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية قبل تناولها.

أعراض حساسية المضادات الحيوية

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ حدة حساسية المضادات الحيوية تتراوح بين ظهور طفح جلدي في الجسم كله، مرورًا بالشعور بوخز في الجسم، وإسهال ومغص وغثيان وقيء مصاحب بأعراض في الصدر، وصولًا إلى الاختناق أحيانا، وتورم في اللسان؛ ما يقلل دخول الهواء للجهاز التنفسي، وقد تصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي.