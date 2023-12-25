محافظ بورسعيد يبحث مع «لافيكو» الليبية فرص الاستثمار في مشروعات متنوعة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ممثلي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية «لافيكو»، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الجانبين وعرض فرص الاستثمار لعدد من المشروعات بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير داخل محافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محرم فريد مستشار المحافظة.

أكبر منطقة لوجستية وصناعية

ورحب محافظ بورسعيد بالمستثمرين، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، مؤكدًا أن بورسعيد بها فرص استثمارية الواعدة في عدة مجالات، مستعرضًا ملامح النهضة التي جرت ببورسعيد مؤخرا، في شرق بورسعيد التي تضم مدينة سلام مصر وأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية ولوجستية، وميناء غرب بورسعيد ويضم محطة حاويات وأنشطة متعددة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، مؤكدا تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمر الجاد، والذي يدعم خطة التنمية على أرض بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن النقلة النوعية الكبيرة مؤخرا في التنمية الصناعية ببورسعيد، وغزو منتجاتها بالأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد المحافظ أن شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو، وأصبحت تشمل كافة المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق 3 يوليو "جنوب بورسعيد" التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر إيجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في 20 دقيقة، مما ساهم أيضًا في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

واستعرض المحافظ بحصول ميناء شرق بورسعيد علي المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، وحصل على المركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية، بناءا على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023،

كما شهد اللقاء، عرض فيلم حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات، وفيلم آخر عن استثمارات الشركة في مصر التي تقدر بعدة مليارات مركزة في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية ضخمة، حيث تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات للاستثمارات الخارجية "لافيكو".

خطط التنمية المستدامة

ومن جانبهم، أشاد ممثلي الشركة بالتنمية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرا، وترحيبهم بالتعاون مع محافظة بورسعيد بما يدعم خطط التنمية المستدامة على أرض المحافظة، التي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.