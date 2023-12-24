محافظ بورسعيد يهنىء الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، كنيسة القديس نيقولاس وكنيسة سانت أوجيني، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

مراسم الاحتفالات بأعياد الميلاد

وشارك محافظ بورسعيد الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات بأعياد الميلاد، مضيفا أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

روح المحبة والتماسك

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.