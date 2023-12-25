حكاية الذهب والإلهين في معبد كوم أمبو بأسوان.. زيارة التاريخ بـ20 جنيها

تحتضن محافظة أسوان عدد كبير من المعابد التي شيدت على أرض مصر القديمة، ولا تزال تحوي أسرارًا خلف جدرانها وبين نقوشها ويعد معبد كوم أمبو، الواقع شمال المحافظة من أبرز المعابد نظرا لتميزه المعماري والديني.

يقول الباحث الأثري محمود حماد إن كلمة «كوم أمبو» هي كلمة فرعونية، وتعني تل الذهب، ويضم المعبد العديد من النقوش التي تحكي قصة الإله ماعت إله الحق والنظام والعدل في مصر القديمة، والجزء الشمالي منه خصص لعباده ثالوث حورس المقدس، بينما كرس الجزء الجنوبي لعبادة ثالوث سوبك المقدس.

ويضيف الباحث الأثري في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن منطقة معبد كوم أمبو كانت تسيطر على طرق الوصول إلى مناجم الذهب في مصر القديمة، وفي النصوص المصرية، اشتهرت هذه المنطقة باسم "باسوبك"، وهو المكان الذي عبد فيه الإله سوبك منذ عصور ما قبل الأسرات.

معبد كوم أمبو بني في عصر بطليموس السادس

ويشير إلى أن تأسيس معبد كوم أمبو كان في عصر بطليموس السادس، ولكن أعمال البناء والنقوش استمرت حتى عصر الملك بطليموس الثالث عشر ويعد واحدًا من أهم المعابد في أسوان وهو مقصد سياحي هام بالنسبة لجميع الزائرين.

وتنشر «الوطن» أسعار تذاكر ومواعيد دخول معبد كوم أمبو بأسوان، وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار المصرية.

- 40 جنيها للمصريين من غير الطلاب.

- 20 جنيها للطلاب والطالبات المصريين.

- 160 جنيها للزائرين الأجانب.

- 80 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.