افتتاح بنك الدم وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير بتكلفة 8.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة مالية 8.5 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.

حضر الافتتاح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، وعدد من نواب البرلمان وأهالي المدينة.

افتتاح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بأبوكبير

أكد محافظ الشرقية حرصه على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

مشتملات بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بالمستشفى

قدمت الدكتور أميرة خلف مديرة المستشفى عرضاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مشتملات بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بالمستشفى، مشيرة إلى أن بنك الدم التجميعي جرى إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه ويضم عدد 2 جهاز سنترفيوج قرب الدم و2 ثلاجة حفظ قرب الدم و 4 كراسي تبرع و3 أجهزة ميكسر قرب الدم وجهاز حفظ الصفائح الدموية، وفريزر حفظ بلازما وجهاز لحام قرب الدم.

ولفتت إلى أن قسم المعامل جرى تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين جنيه دعما من وزارة الصحة والسكان، حيث يضم القسم معمل طوارئ ومعمل كيمياء ومعمل مايكروبيولجي ومعمل لأمراض الدم ومكون من عدد 2 جهاز كيمياء اتوماتيك لتحاليل كيمياء الدم بدقة عالية وجهاز صورة دم كاملة وجهاز مينى فيداس لتحليل الهرمونات منها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية وتحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب وجهاز مزارع الدم اتوماتيك و2 جهاز تحليل غازات الدم.

جرى توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض لبنك الدم التجميعي وقسم المعامل، وتدريبهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو كبير وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

تطوير مستشفى أبو كبير المركزي

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مستشفى أبو كبير المركزي شهد خلال الفترة السابقة تنفيذ أعمال تطوير وافتتاح أقسام طبية جديدة بتكلفة مالية تخطت 18 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة أقسام العمليات الجراحية، والكلى الصناعي، والعناية المركزة، وعناية الكبد والجهاز الهضمي بجانب دعم المستشفى بوحدة أشعة مقطعية جديدة وجاري إنشاء مبنى جديد للمستشفى على مساحة 4000 متر مربع تقريباً دعما من وزارة الصحة والسكان بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه مكون من 6 طوابق عبارة عن دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية 192 سرير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة من حيث تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة للمديرية والبالغ عددها 25 مستشفى، ودعمها بوحدات الأشعة المقطعية وكافة الأجهزة الطبية اللازمة وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة.