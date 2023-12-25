رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الصحة» توضح الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

كتب:

مريم الخطري
11:15 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
نزلة البرد

نزلة البرد

قالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إن هناك فرق بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، حيث إن لكل منهما علاجات مختلفة عن الأخرى، وعلى المواطنين معرفتها، لتجنب حدوث مضاعفات صحية لهم.

أعراض نزلات البرد

وجاءت أعراض نزلات البرد على النحو التالي :-

- سيلان الأنف

- التهاب أو حكة في الحلق

- السعال

- العطس

- شعور عام باعتلال

- اوجاع خفيفة في الجسم

- حمى خفيفة

أعراض الإنفلونزا الموسمية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس، والأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين، وجاءت أعراضها على النحو التالي:-

- ارتفاع في درجة الحرارة

- سعال جاف

- صداع

- ألم في العضلات

- احتقان الحلق

- سيلان الأنف

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بأنّه في حال الإصابة بنزلات البرد، ضرورة الحصول على راحة، وتناول السوائل على مدار 3 أيام، مشيرة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تحتاج إلى بعض الأدوية التي يتم الحصول عليها بواسطة الطبيب فقط، ويجب البعد عن مجموعة البرد لأنّها لا تعالج نزلات البرد أو الإنفلونزا.

اقرأ المزيد:

«الصحة» تكشف أعراض الإنفلونزا الموسمية.. وتوجه رسالة للمواطنين

أعراض الإنفلونزا الموسمية 2023 وعلاجها.. «مش برد المروحة»

أبرز أعراض الإنفلونزا الموسمية.. «ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد»

تعرف على أعراض الإنفلونزا الموسمية.. منها الصداع والتهاب الحلق
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.