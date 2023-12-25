«الصحة» توضح الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

قالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إن هناك فرق بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، حيث إن لكل منهما علاجات مختلفة عن الأخرى، وعلى المواطنين معرفتها، لتجنب حدوث مضاعفات صحية لهم.

أعراض نزلات البرد

وجاءت أعراض نزلات البرد على النحو التالي :-

- سيلان الأنف

- التهاب أو حكة في الحلق

- السعال

- العطس

- شعور عام باعتلال

- اوجاع خفيفة في الجسم

- حمى خفيفة

أعراض الإنفلونزا الموسمية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس، والأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين، وجاءت أعراضها على النحو التالي:-

- ارتفاع في درجة الحرارة

- سعال جاف

- صداع

- ألم في العضلات

- احتقان الحلق

- سيلان الأنف

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بأنّه في حال الإصابة بنزلات البرد، ضرورة الحصول على راحة، وتناول السوائل على مدار 3 أيام، مشيرة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تحتاج إلى بعض الأدوية التي يتم الحصول عليها بواسطة الطبيب فقط، ويجب البعد عن مجموعة البرد لأنّها لا تعالج نزلات البرد أو الإنفلونزا.