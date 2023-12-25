رسالة قاسية لرئيسة المفوضية الأوروبية.. لماذا وُصفت بـ«سيدة الإبادة الجماعية»؟

نساء كُثر يُقتلن بشكل لحظي، ومئات الأطفال استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تلك المشاهد هزت قلوب وضمائر العالم، لكنها لم تهز ضمير أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ما جعل نائبة في البرلمان الإيرلندي، توجه لها نقدا قاسيا، وفق ما نشره موقع «روسيا اليوم» ووسائل إعلام أجنبية.

سيدة الإبادة الجماعية لأبناء غزة

النائبة البرلمانية الإيرلندية كلير دالي اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية بأنها المسؤولة عن تأجيج الحرب والإبادة في قطاع غزة، ووصفتها بـ«سيدة الإبادة الجماعية»، خلال كلمة لها: «هذه هي سيدة الإبادة الجماعية لأبناء غزة، هي المسؤولة عن الوضع في قطاع غزة، نحن نبني المدارس والمستشفيات ودولة الاحتلال تهدمها بدعم من المفوضية الأوروبية».

«لا شكر لك يا سيدة الإبادة الجماعية، فدفاعك عن الديمقراطية هو تواطؤ مع مَن يقتلون النساء والأطفال»، كانت جزءا من كلمات النائبة البرلمانية الإيرلندية لرئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا اللقب هو رأي الكثير من الأوروبيين».

حرب وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة

حرب وحشية وإبادة جماعية في قطاع غزة، تحت مرأى ومسمع من رئيسة المفوضية الأوروبية، وفق «دالي»: «فون دير لاين أعلنت تأييدها لإسرائيل، وهو بمثابة دعم لقتل الأطفال والنساء وإبادة شعب أعزل، ما ابدته من دعم غير شروط أظهر موقفها المعادي لفلسطين».

الاتحاد الأوروبي يقف متفرجا بينما يحدث هذا، وفق كلير داليوي: «المفوضية الأوروبية تصف إسرائيل بالدولة الصديقة، نحن نبني المنازل والمدارس ثم يأتي الإسرائيليون ويُدمرونها».