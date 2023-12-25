محافظ الشرقية يخفض إيجارات المحال والأكشاك بجوار سكة حديد أبو كبير

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخفيض القيمة الإيجارية لأصحاب المحال التجارية والاكشاك التابعة لمجلس مدينة أبو كبير والمقامة بشارع مصطفى كامل بجوار سور السكة الحديد مراعاة لظروفهم المعيشية وحفاظاً على استقرارهم الأسري.

تخفيض القيمة الإيجارية لأصحاب المحال والأكشاك

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أصحاب المحال التجارية والأكشاك المقامة بجوار سور السكة الحديد بعد افتتاحه بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير المركزي في حضور عدد من نواب البرلمان مطالبين بتخفيض القيمة الإيجارية والتي تم زيادتها طبقا للقانون ونظراً لطبيعة كل منطقه ليقرر المحافظ تخفيض القيمة الإيجارية لتصبح 50 جنيها للمتر مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم واستمرار نشاطهم التجاري بما يضمن لهم حياه كريمة.

تحمل نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة

قدم أصحاب المحال التجارية والأكشاك خالص الشكر وعظيم التقدير لمحافظ الشرقية للاستجابة لمطلبهم والموافقة على تخفيض القيمة الإيجارية للمحال التجارية والأكشاك الخاصة بهم حرصاً منه على مساعدتهم في تحمل نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة لن تتوان في تحقيق أي شيء يحقق منفعة للمواطنين.